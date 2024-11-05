Dilovası Belediyesi, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Toplantının açılış konuşmasında Başkan Ömeroğlu, geçtiğimiz günlerde TÜPRAŞ tesislerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılara acil şifalar dileyerek, "Kocaeli’mize geçmiş olsun" dedi.

Başkan Ömeroğlu, konuşmasında tamamlanan Dilovası Kent Meydanı ve Diliskelesi Kültür Merkezi projelerine de değinerek, bu projelerin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

BELEDİYEYE HİBE EDİLEN ARAÇLAR KABUL EDİLDİ

Toplantının gündeminde yer alan belediyeye hibe edilen 5 adet aracın kabulü, meclis üyeleri tarafından onaylandı. Diğer gündem maddeleri de oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.