Kocaeli Büyükşehir’in Derince’de yapımını sürdürdüğü İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sopalı Mahallesi'nde yapımı süren İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatında ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Proje kapsamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

DİNİ VE KÜLTÜREL İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ibadethanelerin ve kültür merkezlerinin yapımına verdiği desteklerle vatandaşların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Kocaeli genelinde inşa edilen cemevi, cami ve kültür merkezi gibi yapılar, bölge halkının sosyal yaşamını zenginleştiriyor, daha modern ve işlevsel alanlar sunuyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATABİLECEKLER

Büyükşehir Belediyesi’nin bu projelere olan katkısı sadece fiziksel yapılarla da sınırlı kalmıyor. Büyükşehir tarafından ibadethaneler ve kültür merkezlerinin çevre düzenlemeleri, altyapı hizmetleri ve çeşitli sosyal donatı ihtiyaçları da düzenli bir şekilde karşılanıyor. Bu amaçla Derince’de yaşayan Alevi canlar, kültürel değerlerini yaşatabilecekleri, tüm ihtiyaçların karşılandığı İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin açılışını heyecanla bekliyor.

MODERN CEMEVİNDE TÜM DONATILAR YER ALIYOR

Derince Sopalı Mahallesi'nde yapımı hız kesmeden devam eden İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin inşaat alanı toplamda 4.045 metrekareyi kapsıyor. Proje, 800 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa ediliyor. İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.

İNŞAAT, MEKANİK VE ÇEVRE İMALATLARI SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen cemevi projesinin, merdiven mermer kaplaması ve korkulukları, yangın kapısı montajı, çatı katı tribün playwood ve dış cephe mantolama çalışması, betonarme işleri, duvar ve alçıpan asma tavan imalatları tamamlandı. Çevre altyapı çalışmaları, prekast cephe kaplaması, alüminyum giydirme cephe cam, vitrifye ve asansörlerin montajı ile dış cephe doğrama silikonları çekme, çatı katı laminant parke ve karo halı kaplama işleri de titizlikle devam ediyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla projede sona gelinecek.