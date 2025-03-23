Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “1+1=Mutluluk” projesi ile bayram öncesi çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların yüzünü güldürdü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu birçok sosyal sorumluluk projesi ile gönüllere dokunan KO-MEK bu kez çocukları sevindirdi. “1+1=Mutluluk” projesi ile Komek Sepeti üreticilerinin üretmiş olduğu birbirinden güzel oyuncaklar ve takılar sevgi sepetine eklenerek, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklara hediye edildi.

BAYRAM SEVİNCİNİ ERKEN YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazar platformu Komek Sepeti’nin yeni projesi “1+1=Mutluluk” bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Gazanfer Bilge Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklarla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan’ın katıldığı programda çocuklar almış oldukları hediyelerle bayramın mutluluğunu erkenden yaşadı.

“Bir ürün mağazaya, bir ürün sevgi sepetine” sloganıyla ilerleyen proje, toplumsal yardımlaşmayı artırarak ihtiyaç sahibi bireylere destek olmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen mutluluk projesine 112 Komek Sepeti üreticisi 1070 ürün ile katıldı. Komek Sepeti üreticileri tarafından anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara amigurumi bebekler, takı, toka, seramik ürünler, kalemlik, epoksi kırtasiye ürünleri ve ahşap oyuncaklar gibi el emeğiyle üretilen özel hediyeler verildi.

HEDİYELERİ BAŞKAN VEKİLİ BERNA ABİŞ VERDİ

"1 ürün mağazaya, 1 ürün sevgi sepetine” projesine katılan Başkan Vekili Berna Abiş çocuklarla yakından ilgilendi. Bayram öncesi çocukların mutluluğunu paylaşan Abiş, çocukların hediyelerini vererek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Vekili Abiş gün sonunda Komek Sepeti üreticilerine teşekkür belgesi verdi.

Komek Sepeti üreticilerinin bu tür sosyal sorumluluk projesinde yer almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Abiş, “KO-MEK vermiş olduğu eğitimlerin yanı sıra ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte toplumun her kesimini kapsayan büyük bir eğitim kurumu haline geldi. Komek Sepeti üreticilerinin “1+1=Mutluluk” projesi hem gönüllerimizi ısıttı hem de bizi biz yapan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi” dedi. Başkan Vekili Abiş konuşmasının son bölümünde, “İyi ki KO-MEK var” diyerek bu projede yer alan tüm üreticilere teşekkür etti.

Daha sonra alana kurulan takı boncuk yapımı, çanta boyama ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlenen çocuklar almış oldukları hediyelerle çok mutlu oldu.