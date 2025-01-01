Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir oyuncak fabrikasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.KIRKLARELİ (İGFA) - Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam etti. Kırklareli Valiliği'nden yapılan paylaşımda ilk belirlemelere göre yaralı ve can kaybının olmadığı, maddi hasara yol açan ve devam eden yangına tüm ekiplerin ve çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesi Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın koordinesinde devam ettiği bilgisi verildi.
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın
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