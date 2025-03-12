Tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü desteklerle üreticilerin yanındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektöründe de önemli bir adım atarak "Kovan Sizden Arı Bizden" Projesi'ni hayata geçirdi. Üreticiler, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ve dua etti.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında kentteki üreticilerin en güçlü destekçisi olmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Büyükşehir Belediyesi, arıcılık alanındaki desteklerine devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan “Kovan Sizden Arı Bizden Projesi” kapsamında verilecek arı desteği için kuralar çekildi.

Kura çekimi sonucu 300 vatandaş asil, 150 vatandaş ise yedek olarak projeden faydalanmaya hak kazanırken üreticiler, Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem de dua ettiler.