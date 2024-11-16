Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Galler milli maç dolayısıyla stadın batı girişinde bulunan cadde, sokak ve bulvarın güvenlik tedbirleri sebebiyle trafiğe kapalı olacağını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de bu akşam gerçekleşecek UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı olan Türkiye - Galler A Milli Takım müsabakasının sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda bir dizi önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İl Spor Güvenliği Kararları gereği bugün saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye-Galler maçı dolayısıyla stadın batı girişinde bulunan Bahariye Caddesi ve caddeye çıkan sokaklar olan Akıncılar, Güllübahçe, Anafartalar, Kocatepe, Malazgirt ile Osman Kavuncu ve Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’na çıkışlar saat 14.00-24.00 arası trafiğe kapatılacaktır.”

Öte yandan, maç günü Büyükşehir Belediyesi, Passolig kartı olan taraftara 18.00 ile 22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlayacak.