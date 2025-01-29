Huawei'nin en son katlanabilir telefonu Mate X6, üstün yenilikleri ve çığır açan özellikleriyle 11 Şubat akşamında Türkiye'de ön satışa sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Huawei, katlanabilir ekranların hassas yapısını korurken aynı zamanda kullanıcı deneyimini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Özellikle Mate X serisi, yalnızca yüksek performanslı donanımıyla değil, aynı zamanda şık ve dayanıklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, tüketicilere “katlanabilir telefonlar kolayca bozulur” önyargısını kırma fırsatı sunuyor ve sektördeki rekabeti daha da hareketlendiriyor.

Yeni nesil Huawei Mate X6, 11 Şubat akşamı itibarıyla Türkiye'de ön satışa çıkıyor. Katlanabilir cihazlarda teknoloji sınırlarını zorlayan Huawei, Mate X6 ile hem dayanıklılık hem de performans açısından önemli yeniliklere imza atıyor.

Gelişmiş ekran teknolojisi, çığır açan fotoğrafçılık özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla Mate X6, Türkiye'deki kullanıcılar için üst düzey bir deneyim sunuyor.

Huawei Mate X6, 6,45 inç OLED dış ekranı ve 7,93 inç ultra yüksek çözünürlüklü OLED iç ekranıyla kullanıcıları benzersiz bir görsel deneyime davet ediyor.

uawei X-True Display teknolojisiyle donatılan bu ekranlar, olağanüstü renk doğruluğu ve izleme keyfi sağlıyor. Cihazın çoklu görev işlevi sayesinde aynı anda üç uygulama çalıştırmak mümkün hale gelirken, yeni kilit ekranı temaları kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor.