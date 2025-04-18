Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton'daki Dr. Anne Anderson Lisesi’nde, Sosyal Bilgiler dersinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 'diktatör' olarak tanıtılması, Türk-Kanadalı topluluğun tepkisini çekti. “Ses Ver Edmonton” inisiyatifinin imza kampanyası başlattı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Kanada’nın Edmonton kentindeki Dr. Anne Anderson Lisesi’nde Atatürk’ün “diktatör” olarak tanıtılması, Türk-Kanadalı toplumu tarafından tepkiyle karşılandı.

Toplum, bu nitelemenin tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığını savunarak Change.org’da imza kampanyası başlattı. “Ses Ver Edmonton” inisiyatifinin başlattığı kampanya, kısa sürede binden fazla imza topladı. Bin 500 imzanın hedeflendiği kampanyada, Atatürk’ün modern Türkiye’yi kuran, eğitim, kadın hakları ve laiklik gibi alanlarda reformlar yapan bir lider olduğu vurgulanarak, “diktatör” nitelemesinin tarihsel çarpıtma olduğu belirtildi.

Kanada’nın Halifax kentinde yer alan Atatürk Anıtı’na da atıf yapılarak, bu çelişkili tutum eleştirildi.

Topluluk, okulun özür dilemesi, ders içeriğinin gözden geçirilmesi, öğretmenlere kültürel farkındalık eğitimi verilmesi ve Türk-Kanadalılarla diyalog kurulması taleplerinde bulundu.

Kampanya yürütücüleri, bu meselenin sadece Atatürk'le ilgili değil, eğitimde doğruluki adalet ve çok kültürlülüğe saygı meselesi olduğunu da ifade etti.

Bağış istenmediği, sadece imza ve paylaşım beklendiği vurgulandı. Edmonton Public Schools’un yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

İmza kampanyasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.