Toplumda özellikle sauna kullanımı ile ‘ter atmanın’ sağlık üzerinden olumlu etkilerinden sıklıkla söz edilir. Fakat sauna ve hamam kullanımının hem hastalıklar hem de soğuk havalar gereği arttığı bugünlerde, dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, sauna ve hamam kullanımı konusunda hem kalp hastaları hem sporseverler hem de ileri yaş bireyler için önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Havaların mevsim normalleri gereği soğuk seyrettiği bu günlerde gerek yorgunluk atmak, gerek hastalık belirtilerinde ‘ter atmak’ gerekse keyfi olarak sıcak hamam, sauna kullanımda artış olduğu biliniyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal: “Kalp hastası olmayan ileri yaş bireyler de ani tansiyon düşüklüğü ve bayılma ile oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olmalı”

Prof. Dr. Cengiz Köksal; “Sauna ve hamamlar yüksek ısı ve nem nedeniyle insan vücudunda, özellikle kalp damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olur. Vücut ısısının 40 dereceye kadar çıkabildiği bu alanlarda aşırı terleme ile kaybedilen sıvı yanında, yüksek ısı nedeni ile damarların genişlemesi kan basıncını düşürür. Kalp, tansiyonun düşmesini telafi etmek için hem daha hızlı atar hem de daha güçlü kasılmak zorunda kalır. Böylelikle kalbin yükü çok fazla artar. Bu durum, yani kalbin iş yükünün artması sağlıklı bireylerde tolere edilebilir ancak aort kapak darlığı olan, yüksek tansiyon nedeni ile ilaç kullanan, kalp yetmezliği olan ve koroner damarlarda darlığı olan, stent takılmış veya baypas olmuş hastalar için ciddi riskler taşır. Bu hastalarda maalesef ani ölüm ve kalp krizi riski meydana gelebilir. Kalp yetmezliği olan hastalar, acil müdahale gerektirecek ciddi nefes darlığı problemleri yaşayabilir.” diyor.

“VÜCUT ASLA SUSUZ KALMAMALI”

Alkol kullanımı sonrası ve kalp hastası olmasa da ileri yaş kimseler için de bilgi veren Prof. Dr. Köksal, bazı durumların ölüme götürebilen ciddi riskler taşıdığını vurguladı: “Hamam ve saunanın kalp sağlığı üzerine olumsuz etkileri alkol alımı sonrası daha da artar. Alkol kullanımı sonrası tanısı konmuş veya konmamış kalp hastalığı ve yüksek tansiyonu olan hastalar için sauna ve hamam daha ölümcül sonuçlara neden olabilir. Yine aynı şekilde kalp hastası olmasa da yaşlı hastaların da sauna ve hamamda ani tansiyonda düşmesi bayılma yaşama olasılığı fazladır. Bu bayılma esnasında düşme ve ona bağlı kafa travmaları da ciddi hayati riskler yaratır. Buna ilave olarak kalp ve tansiyon ilacı kullanan hastalar sauna ve hamamda ayrıca dikkatli olmalı ve asla vücutları susuz kalmamalıdır.” dedi.

“İLAÇLARI BİR DOZ ATLAMALARI ÖNERİLEBİLİR”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal; “Aşırı sıcakta kan basıncı düşük olacağından, kullanılan tansiyon ilaçları tansiyonu daha da düşürerek riskleri artırır. Bu ilaçları kullanan hastaların sauna ve hamam öncesi tansiyon ve kalp ilaçlarını bir doz atlamaları önerilebilir. Bunun yanında aşırı egzersiz ve ağır spor sonrası hamam ve saunadan uzak durulmalıdır. Ağır egzersiz sonrası vücudun en az 30 dakika dinlenmesine olanak verilerek artan vücut ısısının normale dönmesine izin verilmelidir.