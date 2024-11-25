15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yeniden toplanacak.

Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Ekonomi başlığı altında ise enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları ele alınacak.

Toplantının sona ermesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.