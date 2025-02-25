Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 52 bin liraya ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çalışanlarının haklarını koruma ve yaşam standartlarını yükseltme konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Yapılan son zamlarla birlikte belediye işçilerinin maaşları, tüm yan haklarla birlikte 52 bin TL (giydirilmemiş 45 bin 500 TL) ile 71 bin TL (giydirilmemiş 61 bin 700 TL) arasında oldu.

İzmit Belediyesi, bu maaş düzenlemesiyle birlikte çalışanlarının refahını artırmayı ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha güçlü olmalarını hedefliyor.

İzmit Belediyesi, emek veren her çalışanına adil ve güçlü bir destek sağlama anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor.