Kocaeli İzmit Belediyesi, Darıca’da patlama sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlara 3 gündür düzenli olarak sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ederken, bölge halkı bu destekten büyük memnuniyet duyuyorKOCAELİ (İGFA) - Darıca’da yaşanan patlamanın ardından bölgedeki gaz ve elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara İzmit Belediyesinin Mobil Aşevi ile sıcak yemek hizmeti desteği devam ediyor. Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Mobil Aşevi, her gün yüzlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırarak büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

3 GÜNDÜR DÜZENLİ SICAK YEMEK HİZMETİ

İzmit Belediyesinin ücretsiz sunduğu bu hizmet, bölge halkından takdir topluyor. CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 3 gündür sıcak yemek hizmeti devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz: kaplarınızı, tencerelerinizle birlikte ücretsiz yemek alabilirsiniz” dedi.