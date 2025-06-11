İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından “İzmir’de Eğitimde Yapay Zekâ” çalıştayı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu alanda kapsamlı bir vizyon oluşturmak amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen “İzmir’de Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı”, 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri merkeze alan ve teknolojiyi hem araç hem de üretim unsuru olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Çalıştaya, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü’nün yanı sıra Dr. Mustafa Coşkun, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, Doç. Dr. Mehmet Büküm, Dr. Öğr. Üyesi Esra Dündar Aravacık, Dr. Öğr. Üyesi Ela Burcu Uçel, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Noyan ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla ile İzmir genelinde farklı branşlarda görev yapan 30 ortaokul ve lise öğretmeni katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde daha kritik bir rol üstlendiğine vurgu yaptı. Güllü, “Birkaç yıl içinde, yapay zekânın eğitim süreçlerinde ve öğrenme deneyimlerinde fark yaratacak düzeyde gelişeceğini öngörüyoruz. Bu anlamda, şu ana kadar 200 öğretmenimize yapay zekânın pedagojik uygulamaları ve dijital araçları kullanımı konusunda eğitim verdik; üniversitelerle iş birlikleriyle de yapay zekâ tabanlı yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

Dr. Mustafa Coşkun, konuşmasında yapay zekânın eğitimde devrim yaratacağına inandığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin her zaman öğretmene ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak öğretmenin teknolojiyi destekleyici bir araç olarak kullanması gerektiğinin altını çizdi. Coşkun, verimli bir çalıştay olması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

YAPAY ZEKÂ ALANINDAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Büküm, konuşmasında, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemine dikkat çekerek İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile üniversitelerin bu konuda öncü rol üstlendiğini vurguladı. Büküm, çalıştayın yapay zekânın eğitimde sunduğu fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar konusunda verimli sonuçlar ortaya koyacağına inandığını belirterek sözlerine son verdi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, konuşmasında, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek ve güvenli yapay zekâ kullanımı konusunda bilinçlendirecek yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin teknolojik dönüşüm sürecinde, kendilerini sürekli yenilemelerinin önemine dikkat çeken Burmaoğlu, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen çalıştayın, verimli fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olacağını söyledi.

İZMİR’DE YAPAY ZEKÂ İLE YENİ BİR DÖNEM

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, yapay zekânın eğitimde yaratacağı fırsatlara dikkat çekerek, “Evlatlarımızın geleceğini şekillendirecek çok önemli bir planı hayata geçirmek için bir aradayız. İzmir eğitim ailesi olarak önceliğimiz, yapay zekâyı eğitimde daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmektir.” dedi. İzmir’de 850 bin öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarabilmek için büyük emek verdiklerini ifade eden Yahşi, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, teknolojik gelişim ve değişimde öncü bir rol üstleniyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte, yapay zekâyı eğitim süreçlerimize dâhil ederek çocuklarımızın gelişimini desteklemek için kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi. Çalıştayın, yeni fikirlerin doğması ve İzmir’in eğitimde örnek bir şehir haline gelmesi için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Yahşi, “Araştırarak, üreterek ve birlikte hareket ederek öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Çalıştay kapsamında “Yapay Zekâ Kulübü”, “Yapay Zekâ Öğretmen Eğitimi”, “Yapay Zekâ Etiği”, “Yapay Zekâ ile Dijital Modelleme ve Oyunlaştırma”, “Yapay Zekâ ile Ses, Görsel ve Video Oluşturma” ile “Yapay Zekâ Doğal Dil Modelleri ve Komut Mühendisliği” başlıklarında atölyeler düzenlendi. Bu oturumlarda, okullarda yapay zekâ kulüplerinin kurulması, öğretmenlerin yapay zekâ alanında güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve üniversitelerle örgün eğitim arasındaki iş birliklerinin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından gün boyu süren çalıştay, İzmir’de yapay zekânın eğitimde etkili ve verimli kullanımına yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturdu.