22 Mart Dünya Su Günü, bu yıl “Buzulların Korunması” temasıyla kutlandı. Bornova Belediyesi, bu önemli günde İzmir Türk Koleji ve Pınarbaşı Reşat Turan Ortaokulu öğrencilerini Dramalılar Köşkü’nde misafir ederek iklim değişikliği, su kıtlığı ve sürdürülebilir su yönetimi üzerine kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, buzulların tatlı su kaynakları olarak hayati önemine dikkat çekerek iklim değişikliği nedeniyle erimelerinin küresel su krizine yol açtığını vurguladı.

Su kaynaklarını korumanın önemine değinen Mesutgil, atık yönetiminin ve organik atıkların yeniden değerlendirilmesinin su kaynaklarının kirlenmesini önlemedeki rolüne değindi. Etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte kompost yapımı atölyesi gerçekleştirildi.

Zeytince - Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden İmran Özfesli ve Doğukan Tokçin, PSLifestyle Projesi kapsamında öğrencilere barınma, ulaşım, gıda ve alışveriş gibi alanlarda karbon ayak izlerini ölçebilecekleri QR kod tabanlı sistemi tanıttı. Öğrenciler, kişisel tüketim alışkanlıklarının çevreye etkisini ölçerek daha sürdürülebilir bir yaşam için bilinç kazandı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, su kaynaklarının korunması, buzulların erimesi ve iklim değişikliği gibi konular üzerine çalışarak 7 farklı tema belirledi. Her grup, seçtikleri tema doğrultusunda ilk çağrışımlarını kağıda dökerek resim kompozisyonu çalışması yaptı. Renkler ve şekiller aracılığıyla iklim krizinin su kaynaklarına etkisini anlatan güçlü mesajlar verdiler.