İzmir Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bornova Kent Konseyi tarafından Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen toplantıda Bornovalı muhtarlar bir araya geldi. Bornova Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Kent Konseyi bünyesinde oluşturulması planlanan Mahalle Meclisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova'da Mahalle meclislerinin işleyişi konusunda muhtarların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda konuşan Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, mahalle meclislerinin yerel yönetimde katılımcılığı artıran en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, Bornova’daki 45 mahallede 45 mahalle meclisi kurmayı hedeflediklerini belirtti. “Muhtarlarımız mahalle dinamiklerine en hakim kişiler. Onlarla birlikte güçlü bir yapı inşa etmek istiyoruz” diyen Mengüç, mahalle meclislerinin Bornovalıların yönetime daha aktif katılımını sağlayacağını ifade etti.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: “BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle meclislerinin demokratik katılımı artıran bir model olduğunu vurgulayarak, “Yerel yönetimde en önemli unsur halkın yönetime katılımıdır. Mahalle meclisleri, Bornovalıların sesini daha güçlü duyurabileceği, sorunlarını ve çözümlerini birlikte tartışabileceği bir platform olacak. Muhtarlarımızın bu sürece liderlik etmesi, mahallelerimizin taleplerinin doğrudan hayata geçirilmesini sağlayacak. Bornova’da katılımcı demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BORNOVA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan muhtarlarımızla birlikte bu projeyi Türkiye'ye örnek olacak şekilde hayata geçireceğiz” derken, Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Aydınalp, muhtarların 200 yıllık bir kurumun temsilcileri, ihtiyar heyetlerinin de mahalle meclislerinin temeli olduğunu ifade etti.