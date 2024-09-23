TÜİK verilerine göre, Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 211 bin 104 oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bursa’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 211 bin 104 oldu.

Bursa’daki taşıtların 657 bin 181 adeti otomobil, 17 bin 212 adeti minibüs, 7 bin 905 adeti otobüs, 212 bin 20 kamyonet, 33 bin 145 adeti kamyon, 201 bin 864 adet motosiklet, 3 bin 915 özel amaçlı araç ve 77 bin 862 adet traktör oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE 30, 5 MİLYON TAŞIT VAR

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319’a ulaştı.