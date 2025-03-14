Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin İstanbul Esenler ’de bulunan Ramazan Standının ziyaretçileri eksik olmuyor.
Esenler Belediyesinin düzenlediği Ramazan Programları kapsamında Sivil toplum kuruluşları için hazırladığı Ramazan etkinlik stantlarına yoğun ilgi devam ediyor.
Esenler Dörtyol Meydanında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler Şubesinin Standı boş kalmıyor.
Ramazan Standında Esenler Şube Başkanı Fuat Saka Misafirlerini ağırlıyor.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler Şube Başkanı Fuat Saka,Bayburtlu Hemşerilerimizi Ramazan standımıza bekliyoruz dedi.