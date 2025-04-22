Halk sağlığı odaklı çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi, baştan sona yenilenen Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde ücretsiz diş temizliği, dolgu, diş çekimi ve kanal tedavisi hizmetini vatandaşlarla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından baştan sona yenilenen polikliniklerinin yanı sıra bünyesine yeni poliklinikler de eklenen Tıp Merkezi, ücretsiz bir şekilde nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği diş temizliği, dolgu, diş çekimi ve kanal tedavisi hizmetleriyle hasta alımına başladı.

Merkezde bulunan 3 hekim, mevcut tedavilerin yanı sıra muayene ve kontrol süreçlerinde de vatandaşların yanında oluyor. Çene ve dişlerde gözle görülemeyen çürük, kist ve tümör gibi oluşumların teşhisinde önemli bir yere sahip olan Panoramik Röntgen imkanının bulunduğu merkezde; ortodonti tedavisi ve cerrahi işlem gereken durumlarda ilgili hastanelere yönlendirmelerde de bulunuluyor.

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini hafta içi her gün 09.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.