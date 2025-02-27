Son yılların en soğuk ve kar yağışlı kış mevsimi yaşayan Bayburt'ta Ramazan ayı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi tarafından her yıl organize edilen iftar sofrasının bu yıl ki adresi hava şartlarından dolayı Osman Okutmuş Caddesi’nde bulunan eski halk eğitim merkezi olacak.

Bayburt Belediyesi hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş: Rahmet ve bereket ayı Ramazan manevi iklimini iyice hissettirirken Bayburt Belediyesi olarak her yıl organize ettiğimiz iftar soframızı soğuk hava şartları sebebiyle eski halk eğitim merkezinde kurmaya karar verdik. İnşallah beraber oruç açmanın mutluluğunu bu yıl burada yaşayacağız ve Ramazan’ın bereketini hep beraber paylaşacağız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.