Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve Suriye’den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını belirtilirken, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.