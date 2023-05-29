Başkan Oruçoğlunun Seçim sonuçlarına dair açıklama:

Bismihi Subhanehu

Yoğun bir seçim süreci bugün milletimiz için zaferle sonuçlandı. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bu uzun maratonda emeği geçen teşkilatımızın, her kademedeki arkadaşlarımızın bu başarıda büyük emeği var. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte biliyoruz ki ecrimizi ancak alemlerin Rabbi Allah (cc) verecektir. Biz ancak O’ndan yardım dileriz.

Evet, seçim sonuçlarının bir başarı ve zafer olduğunu dost, düşman kabul etmektedir. Ama bize düşen seçim sonuçlarının milletimizin bize verdiği yeni bir görev olduğu bilinciyle bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapmaktır.

Bu seçimlerin en çok konuşulan ve tartışılan partisi tartışmasız HÜDA PAR olmuştur. Seçim süreci, tanınmamız anlamında büyük katkısı olduğu gibi aynı zamanda yükümüzü ve sorumluluğumuzu da arttırmıştır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle bugünden itibaren daha dikkatli olmamız, daha fazla gayret etmemiz ve daha fazla insana temas ederek HÜDA PAR misyon ve vizyonunu anlatmak durumundayız.

HÜDA PAR olarak özgün bir söylemimiz ve duruşumuz vardır. Bizi biz yapan bu söylem ve duruşumuzdur. Seçimler, ittifaklar ve seçim atmosferinin oluşturduğu fiili durumlar bu özgün duruşumuzu ve söylemlerimizi değiştirmemektedir. Sahip olduğumuz değerlerin gereğini yapmak için kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Siyaset sahnesinde bulunmamızın temel amacı halkımızın inancına ve medeniyet değerlerine sahip çıkmak ve halkımızın inancı, medeniyet değerleri ve kültürünü yaşama konusunda konulan engellerin kaldırılması konusunda gereken mücadeleyi vermektir. Bu hedefimizi unutmadan her zaman milletimizin hizmetinde olduğumuzu her fırsatta birbirimize hatırlatmak durumuzdayız.

Seçim süreci nedeniyle rutin işlerimizin bir bölümünü erteleme ve öteleme durumunda kaldık. Bugünden itibaren rutin teşkilat çalışmaları için yeni bir başlangıç yapacağız inşallah.

Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir.

Maşallah ORUÇOĞLU

HÜDA PAR Bayburt İl Başkanı