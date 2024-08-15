Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımların meyvelerini topluyor.

Hava, kara, deniz... Her alanda yeni teknolojilerle donatılmış yeni platformlar tek tek testlerini tamamlayıp ordu envanterine giriyor.

Seri üretime yüksekten giren HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Atışlı Test Faaliyeti kapsamında değerlendirmede bulundu:

Miliî mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O Bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km’de direkt vuruş ile bertaraf edildi.