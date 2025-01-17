İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in, Türk edebiyatının çınarı merhum Yaşar Kemal’den esinlendiği, hazırlığı 2 yıl, kurulumu 30 gün süren ‘Kayıp Alfabe Sergisi’ni Artİstanbul Feshane’de açtı.İSTANBUL (İGFA) - Sergiye ev sahipliği yapacak Artİstanbul Feshane’nin İstanbul’a çok yakıştığını belirten İmamoğlu, kente kazandırdıkları Moda İskelesi, Müze Gazhane, Çubuklu Siloları, Cendere Sanat Müzesi ve Bulgur Palas gibi yapılar ile Anadolu Hisar ve kara surları restorasyonlarını da bu kapsamda ele aldıklarını vurguladı.

“Bizim insanımız iyileşmeye ne kadar hasret” diyen İmamoğlu, “İyileşen bir küçücük binaya dahi duyduğu o hasretin ve aynı zamanda tutkunun, ona sahiplenmenin, sahip çıkmanın olağanüstü etkisini yaşadık.

Ve gerçekten bu şehrin ve bu ülkenin her yönüyle iyileşmeye, ihya olmaya, restore edilmeye, duygularını anlamaya, tamir etmeye, birbirimizi hissetmeye, birbirimizi telkin etmeye, iyileştirmeye çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, sanatçı Güneştekin’in, Türk edebiyatının çınarı merhum Yaşar Kemal’den esinlendiği, hazırlığı 2 yıl, kurulumu 30 gün süren, 17 Ocak-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ücretsiz gezilebilecek sergiye davet etti.