Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni dönem...

Son zamanlarda MHRS randevularıyla ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm olacak yeni sistem, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Bugün itibarıyla başlayan "Onaylı Randevu" uygulamasıyla hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkânı sunulacak.

Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı, internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Onay verilmezse iptal edilen randevu, talepte bulunanlara verilecek

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boşalan randevular, öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.

2 grup uygulamadan muaf

Onaylı randevu sisteminden kanser hastaları ve 65 yaş üstü hastalar ise muaf tutuldu.