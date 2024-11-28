Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukları dijital zorbalığa ve siber tehditlere karşı korumak için aldıkları önlemleri anlattı. Bakan Uraloğlu, güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 210 binden fazla kişiye eğitim verildiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projelere imza attığını belirterek, “Dijital dünyada güvenli bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Dijital zorbalığın çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dijital şiddet yalnızca bireyleri değil, toplumsal huzuru da tehdit ediyor. Siber zorbalık, çocuklarımızın özgüvenini sarsan, eğitim başarısını olumsuz etkileyen ve sosyal ilişkilerini zedeleyen bir sorun haline geldi. Bu nedenle, teknolojiyi bilinçli kullanmayı teşvik etmek ve aileleri bilinçlendirmek en önemli önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.

“GÜVENLİ İNTERNET MERKEZİ İLE BİLİNÇLİ KULLANIMI TEŞVİK EDİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi’nin çalışmalarına dikkat çekti.

Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında www.guvenliweb.org.tr üzerinden sağlanan bilgilerle toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılı itibarıyla 120 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 23 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda bin 300 eğitim verilmiş ve 210 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Bu eğitimler, özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.” dedi.

Bu arada Güvenli İnternet Tırı projesine de değinen Bakan Uraloğlu, “Bu proje sayesinde teknolojiye erişimi sınırlı çocuklarımız, internetin güvenli kullanımına dair bilinçleniyor. Bugüne kadar 200’den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz.” dedi.