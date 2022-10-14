Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri Hasan Taşın, Orhan Sucu, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Tekin ve yöneticilerle birlikte BGC'yi ziyaret eden Feramuz Üstün, burada basın yasası ilgili açıklamada bulundu.

İktidarın seçime sayılı bir zaman kala sunduğu teklifi özgürlüklere vurulan bir darbe olarak niteleyen Fermauz Üstün, "Normal bir şekilde kazanamayacağını anlayıp, faul yaparak kazanmayı kafaya koyan bir ekibin ürünüdür" dedi. Vatandaşın eleştirilerine tahammülü olmayanların onlardan oy istemeye hakkı olmadığını söyleyen Üstün, "Anadoluyu karış karış geziyoruz.

Özgürlükleri kısıtlayan bu adımların hesabını milletimiz sandık başında soracaktır" şeklinde konuştu. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da basın yasası teklifine yönelik itirazlarını, Türkiye'nin en fazla gazeteci üyeye sahip olan ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin de içerisinde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu aracılığı ile sunduklarını ifade etti.

Okutmuş, yasanın iyi yönlerinin olduğu gibi yazılı basını çok zor durumda bırakacak bir tarafının da olduğunu dile getirdi.



