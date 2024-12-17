Dijital dünyada değişen dinamikler, markaların başarılı olması için yenilikçi stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılıyor. AEO (Ask Engine Optimization veya Answer Engine Optimization) geleneksel SEO’nun ötesine geçerek dijital dünyada yepyeni bir dönemi başlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Google’ın son çekirdek güncellemesi bu değişimin ne kadar hızlı ve etkili olduğunu gösterdi. Yüzlerce haber sitesi, algoritma değişiklikleri nedeniyle ciddi trafik kayıpları yaşarken, AEO (Ask Engine Optimization veya Answer Engine Optimization) geleneksel SEO’nun ötesine geçerek dijital dünyada yepyeni bir dönemi başlatıyor.

FL PR & Communications, bu dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak dikkat çekiyor. Londra merkezli ajans, Türk markalarının global pazarlarda bilinirliğini artırmak için AEO uyumlu içerik ve stratejiler geliştiriyor. FL PR & Communications’ın kurucusu Furkan Lüleci, “Geleneksel SEO genel anahtar kelimelerle markaya görünürlük sağlar. AEO ise kullanıcıların spesifik sorularına en uygun yanıtları sunmaya odaklanan bir yaklaşım. Mesela artık insanlar sadece ‘en iyi otel’ gibi basit aramalar yapmak yerine, ‘2024’te İstanbul’daki en iyi deniz manzaralı oteller hangileri?’ gibi daha detaylı ve odaklı sorular soruyor. AEO stratejisiyle hazırlanan içerikler bu tür detaylı sorulara daha kapsamlı ve doğru yanıtlar vererek öne çıkıyor“ dedi.

İŞTE AEO İLE BİLMENİZ GEREKEN 5 ALTIN KURAL!

Kullanıcı Odaklı İçerik Üretin Artık anahtar kelimeler yeterli değil. Kullanıcıların spesifik sorularını yanıtlayan, detaylı ve bilgilendirici içerikler üretmek AEO’nun temelidir. Örneğin, “en iyi restoran” yerine “2024’te İstanbul’da Boğaz manzaralı en iyi restoranlar hangileri?” gibi aramalara odaklanın.

Sadece Görünür Olmayın, Cevap Olun Markanızın dijital varlığı bir arama sonucu değil, kullanıcıların aradığı yanıt olmalı. AEO stratejisiyle, doğru içeriklerle kullanıcıların güvenini kazanın ve uzmanlık algısını güçlendirin.

Doğru Platform ve Araçları Kullanın AEO, yalnızca içerik yazmakla sınırlı değildir. Google’ın featured snippet (öne çıkan alıntılar) ve voice search (sesli arama) gibi yeni araçlarına uyum sağlamak için doğru platformlarda stratejiler geliştirin.

Mobil Uyumluluğu ve Hız Faktörünü İhmal Etmeyin AEO başarısı için sayfa yüklenme hızı ve mobil uyumluluk kritik önemdedir. Kullanıcılar hızlı ve kolay erişim bekler. Yavaş bir site, markanızın görünürlüğüne zarar verebilir.

Veri Analizi ile Sürekli İyileştirme Yapın Kullanıcıların arama davranışlarını düzenli olarak analiz edin. Hangi soruların daha çok sorulduğunu, hangi içeriklerin öne çıktığını belirleyerek stratejinizi güncel tutun.