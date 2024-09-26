Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNICEF'teki Gönül Elçilerine Küresel Davet programında, "Gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum." dediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen, “Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet” başlıklı üst düzeyli yan etkinlik New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte, koruma altındaki çocukların güvenliği ve huzuruna yönelik başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin küresel düzeyde ele alınacağını belirten Emine Erdoğan, program vesilesiyle katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, insanın hayattaki varlığına anlam katan, eylemlerini yüce bir değere taşıyan şeyin kendisini aşan bir ideale yönelik gösterdiği gönüllülük olduğunu vurgulayarak, "Bizim dilimizde gönüllü kelimesi gönülden türemiştir Nitekim zamanını, emeğini, imkanını paylaşarak farklı şekillerde hayır yapan kişilerin bir ortak noktası vardır ki hepsi kendilerinden öte bir amaca adayabilecekleri fedakar bir gönüle sahiptirler." diye konuştu.

Devlet koruması altındaki çocukların hayat şartlarını iyileştirmek ve koruyucu ailelik müessesesini güçlendirmek amacıyla başlattıkları projenin bu anlayış temelinden yükseldiğini ifade eden Emine Erdoğan, "Bir insanın diğer bir insana yapabileceği en büyük gönüllülük, sevgi ve güven ortamında geçirilmiş, hayat boyu yüreğinde taşıyacağı mutlu bir çocukluk hediye etmektir. Bu düşüncelerle, kimsesiz kalmış çocuklarımızla anne-baba olmak isteyen koruyucu ailelerimizi buluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, koruyucu ailelikte farklı beklentilere cevap vermek için farklı modeller geliştirdiklerini belirterek, koruyucu ailelere aylık maddi destek de sağladıklarını, farkındalığı yükseltmek amacıyla "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan ettikleri 30 Haziran'ı aileler ve çocuklarla büyük buluşmalar eşliğinde kutladıklarını söyledi.

10 BİNE YAKIN ÇOCUK KORUYUCU AİLEYLE BULUŞTURULDU

Gönüllü ailelerin bu süreçte edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşabilecekleri Rehber Koruyucu Aile Uygulaması'nı da gönüllülerin hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, "Koruyucu aile kapasitesinin her geçen yıl yüzde 12'lik artış göstermesi, çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Bugüne dek 10 bine yakın çocuğumuzu koruyucu aileyle buluşturmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kurumlarımızda kalan çocuklarımız için de koğuş tipi bakım merkezleri yerine ilgi, güven ve aidiyet gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ev ortamı sunan merkezler kuruyoruz." dedi.

"FİLİSTİN'DEKİ DURUMU GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Programda konuşan Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, Emine Erdoğan'a etkinliğe himayelerinden dolayı şükranlarını sunduğunu söyledi.

Konuşmasında bir çocuğun hayatına olumlu etki sağlamaktan daha büyük bir mutluluğun olmadığını dile getiren Bio, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Filistin'deki durumu göz ardı edemeyiz. Muhtaç çocukların bulunduğu sayısız mağdur yarattı. Çatışma bölgesindeki çocukları unutmamalı, barışı savunmak ve yardıma muhtaç olanlara destek sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Barış, savaştan çok daha ucuzdur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ise çocukların aile ortamında yetişmesinin önemini anlatarak, dünya genelinde 2,7 milyon çocuğun ailesiz büyümek zorunda kaldığını aktardı.

UNICEF olarak dünya genelinde çocuklar için çeşitli eylem planlarını hayata geçirdiklerine dikkati çeken Russell, "Türkiye bu konuda çok büyük adımlar atan lider bir ülke konumunda. Çocukların alternatif bakım yöntemi olarak koruyucu aile içinde bakım görmeleri çok önemli. Onun için Sayın Emine Erdoğan'ın kaydettiği büyük başarılar son derece önemli. Sayın Emine Erdoğan, çocukların kurumlarda değil aile ortamında yetişmesinin, büyümesinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bütün ülkelere çağrım bu konuda katkı sağlayın ve her çocuğun koruyucu aile içinde büyümesi için elinizden geleni yapın." şeklinde konuştu.

"KORUYUCU AİLELERİMİZDEKİ ÇOCUK SAYISI 10 BİN 268'E ULAŞMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında, çocuklar için daha parlak bir gelecek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında özel bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Emine Erdoğan’a koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Göktaş, çocukları toplumun en değerli ve aziz varlıkları olarak nitelendirdi.

Çocuklar için daha parlak bir geleceğin ancak aile içinde büyüdüğünde mümkün olduğuna dair inancı hatırlatan Göktaş, “İyi bir çocukluk dönemi, hayat yolculuğumuzda ömür boyu yol gösterici bir pusula olur. Çocukluk, temel değerlerin ve erdemlerin ruhumuza kazındığı en değerli yaşam dönemidir ve bu ancak sevgi, şefkat ve güven ortamında mümkündür. Gelişen bir toplumun daha ilgili, kendine güvenen ve güçlenen bireyleri olabilmeleri için, her çocuğun, refahına katkıda bulunan ve aile merkezli bir ortamda büyümesi gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Bakanlık olarak her çocuğun sıcak bir ailede büyümesini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, “Çocukların biyolojik aileleriyle birlikte kalmalarını sağlamak için sağlıklı ve kalıcı bir aile ortamı oluşturmak amacıyla aile birliğini teşvik etmek ve aile bölünmelerini önlemek başlıca önceliklerimizden biridir. Ancak, hayatın cilveleri bizi farklı bir yöne sürüklediğinde, ebeveyn bakımından yoksun çocukların geride kalmaması için mekanizmalarımız ve araçlarımız da hazır.” dedi.

Türkiye'de 1961’den bu yana resmi olarak sosyal sisteme dahil edilen koruyucu aile sistemini sarsılmaz bir kararlılık ve bağlılıkla çalışarak daha da geliştirmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, “Koruyucu ailelerimizdeki çocuk sayısı 2002 yılında 515 iken, Haziran 2024 itibarıyla bu sayı 20 kat artarak 10 bin 268'e ulaşmıştır. Ülkemizde koruyucu aile hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak koruyucu aile hizmetlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırmaya, güçlendirmeye ve tanıtmaya kararlıyız. Şüphesiz ki gelecekteki çalışmalarımızla daha iyi bir noktaya ulaşacağız ve bu çalışmalar günümüzün ihtiyaçları ve önümüzdeki zorluklara cevap verir nitelikte olacak.” ifadelerini kullandı.