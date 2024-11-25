Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, geçtiğimiz hafta sonu 3T Etkinliği ile genç iş insanlarını bir araya getirerek önemli iş bağlantılarının ve yeni fırsatların kapısını araladı.BURSA (İGFA) - "Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap" temalı program, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de katılımcılarla, büyük ilgi gördü. Etkinlik, iş dünyasında güçlü bağlar kurmak ve ticaret fırsatlarını değerlendirmek isteyen 100’e yakın genç girişimciyi bir araya getirdi.

Etkinlik, iki tur şeklinde gerçekleştirildi. İlk turda katılımcılar, birbirini tanıyıp iş yapabileceği kişilerle tanışarak ticaret fırsatlarını masaya yatırdı. İkinci turda ise, genç iş insanları kendi sektörlerinden kişilerle görüşerek daha hedeflenmiş ticari görüşmeler yaptı. Bu organizasyon, iş dünyasında güçlü ağlar kurarak ticari başarıları artırmayı amaçladı.

‘3T Topluma büyük katkı sağlıyor’

Açılış konuşmasında, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki rolüne ve genç girişimcilerin gelecekteki etkilerine değindi. Şenocak, 3T yaklaşımının iş dünyasında güçlü bağlar kurmak ve iş fırsatlarını artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Başkan Şenocak "MÜSİAD olarak, yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal kalkınma adına da güçlü bir etki oluşturmayı amaçlıyoruz. 3T etkinliği, genç girişimcilerimizi bir araya getirerek ticaretin sınırlarını aşmayı hedefliyor ve toplumumuza büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

‘Yenilikçi fikirlerin öncüsü’

Genç MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Süleyman Mesih Çil ise konuşmasında, genç iş insanlarının sadece ticaretin değil, yenilikçi fikirlerin, teknolojik atılımların ve sürdürülebilir projelerin öncüsü olduğunu belirtti. Genç MÜSİAD olarak ticaretin güven, dürüstlük ve ortak fayda anlayışıyla yapılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Çil, bu tür buluşmaların gençler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Başkan Çil "Bugün burada, ticaretin yalnızca kazanç sağlamak için değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamak için yapıldığını bir kez daha gösteriyoruz. Bu etkinlik, güçlü işbirlikleri ve geleceğe yönelik projelerin temellerini atmak için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, katılımcılar arasında yeni iş fırsatları ve ortak projeler ortaya çıkarken, MÜSİAD Bursa Şubesi’nin bu tür etkinliklerle genç girişimcilere yeni pencereler açmaya devam edeceği vurgulandı.