Nazir Güler'in güven tazelediği kongrede il yönetim kurulu üyeliklerine Siyami Kabak, Gökhan Yücel, Hasan Tekin, Hamit Timur, Murat Çağlar, Nurullah Özoğul, Muhammet Şerif Demirer, Mustafa Aker, Fırat Narinoğlu, Bircan Sokar, Vedat Topyay, Yaşar Topsakal, Cemal Yakut, Zihni Koman, Serkan Karapınar, Emirhan Can yer aldı. İl disiplin kurulu üyeliklerine Eyyup Yetişen, Şeref Aydoğdu, Harun Saka, genel merkez delegeliklerine ise Nazir Güler ile Ali Sayıner seçildi.

Kongrede konuşan İl Başkanı Nazir Güler, iktidara yüklendi. Sessiz kalmanın duyarsız kalmak manasına geldiğini ifade eden Nazir Güler, "İktidar ve yanlılarının yanlış politikaları, ülkemizi adeta bir çıkmaza sürüklemiştir. Demokrasi ayaklar altına alınmıştır, hukukun üstünlüğü unutulmuş ve tek adam rejimi, ülkemizin demokratik değerlerden uzaklaşmasına neden olmuştur" dedi.

Bayburt'un izlenen politikalardan en çok etkilenen il olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi: "Özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde, Bayburt halkı olarak değişime olan ihtiyacımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız. Sürdürülen yerel politikalar sadece şehrimizi geri bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda Bayburt'un potansiyelini görmezden geliyor.

Sadece bir avuç insanın çıkarlarına hizmet etmekle halkımızı yok sayıyor. Bizler Gelecek Partisi il yönetimi olarak kararlılıkla olumsuzlukların üzerine giderek halkla bütünleşmiş, toplumsal talep ve önerilere kulak veren bir yönetim sergileyeceğiz. Tek adam yönetimi, ülkemizin her köşesinde yıkıcı etkiler yaratmıştır.

Toplumsal bütünlüğümüzü zedelemiş, farklı düşüncelere sahip olanları sindirmiş ve demokratik hakları gasp etmiştir.

Bu keyfi yönetim anlayışı, maalesef Bayburt'u da etkisi altına almıştır. Bu keyfi yönetim, adaleti ayaklar altına alarak, taraflı uygulamalarla halkı sindirmiş ve farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü artırmıştır. Özgürlük ve adalet arayışımız, sadece bir siyasi slogandan ibaret değil, aynı zamanda halkımızın temel taleplerinden biridir.

Bayburt Gelecek Partisi olarak, bu haksızlıklara karşı çıkıyor ve şehrimizin siyasi özgürlüğünü savunma sözü veriyoruz. Yaklaşan yerel seçimler, Bayburt'un kaderini belirleme noktasında bir dönemeçtir.

Mevcut yönetimin getirdiği bu karanlık günlerden kurtulmak için, halkımızın güçlü bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Bayburt Gelecek Partisi, adil, şeffaf ve katılımcı, herkesin fikrine saygı duyan bir yönetim anlayışıyla, şehrimizi yeniden inşa etmeye kararlıdır. Sonuç olarak, bugün burada toplandık, çünkü artık sessiz kalmayacağız. Bayburt Gelecek Partisi olarak, bu yönetim anlayışını sert bir şekilde eleştireceğiz.

Özgürlük ve adalet arayışımız, sadece bir dilek ve temenni değil, aynı zamanda bir mücadele sözüdür. Birlikte bu mücadeleyi vererek, Bayburt'u daha gelişmiş,yenilenmiş aydın ve özgür yarınlara taşıyacağımızın inancını yineleyerek sözlerime son veriyorum."

