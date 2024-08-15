Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da şehit edildi Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da şehit edildi

Kadın ve çocuk demeden Gazze'de yaşayanları bombalayan İsrail'in saldırıları nedeniyle, 40 bin can gitti...

314 gündür devam eden saldırılara ilişkin açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 107 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için müzakerelere yeniden başlamaya çağıran ortak bir açıklama yayınladı.