Son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerini, finans alanında etkin olan gazetecilerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek gerçekleştiren saldırganlar, sahte yatırım fırsatları ve bağış talepleriyle yatırımcıları hedef alıyor. İşte finans dolandırıcılıklarına karşı yatırımcıların alması gereken 8 koruma yöntemi...İSTANBUL (İGFA) -Sosyal medya, günümüzün en güçlü iletişim araçlarından biri olsa da siber suçluların dolandırıcılık faaliyetleri için bir fırsat alanı haline geldi.

Bu kez finans alanında etkin gazetecilerin sosyal medya hesaplarını taklit eden siber suçlular, yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışıyor.

Oluşturdukları sahte hesaplar aracılığıyla kişilere yatırım fırsatları, bağış kampanyaları ya da finansal danışmanlık teklifleri sunan saldırganlar, kişi ve kurumları maddi zararlara uğratabiliyor. Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için hesap doğrulama yöntemlerinin dikkatle incelenmesini ve şüpheli bağlantılardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sosyal medyadaki finans dolandırıcılıklarına karşı yatırımcıların alması gereken 8 koruma yöntemini sıraladı:

1. Hesabın gerçekliğini kontrol edin. Takip ettiğiniz hesapların doğrulanmış (mavi tik) olup olmadığını kontrol edin. Doğrulanmamış hesaplar, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı için bu tarz hesaplardan gelen mesajlara ve bağlantılara karşı dikkatli olun. Ayrıca hesap kullanıcı adının ve içeriğinin gerçek gazeteci veya kurumla uyumlu olup olmadığını da kontrol edin.

2. Bağlantılar her zaman güvenli değildir. Sosyal medya mesajlarında veya gönderilerde paylaşılan bağlantılara tıklamadan önce URL’yi dikkatlice inceleyin. Kötü niyetli saldırganlar, resmi web sitelerine benzeyen ancak zararlı yazılımlar içeren bağlantılar oluşturabilir. Bu nedenle, URL’de yazım hataları veya tuhaf ekler olup olmadığını kontrol edin.

3. Gelen yatırım tekliflerini araştırın. Sosyal medyada karşınıza çıkan yatırım fırsatlarını mutlaka detaylı bir şekilde araştırın. Teklif sunan kişi veya kurum hakkında bağımsız kaynaklardan bilgi edinin. Özellikle kullanıcıların hızlı karar vermesini içeren baskı unsurlarına karşı dikkatli olun. Bununla birlikte, teklifi yapan kişi veya kurumun geçmişini ve güvenilirliğini araştırın.

4. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Kimlik bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı bilgileri ya da şifreler gibi kişisel ve hassas bilgilerinizi asla sosyal medya üzerinden paylaşmayın. Hiçbir güvenilir kurumun, bu bilgileri sosyal medya aracılığıyla talep etmediğini unutmayın.

5. Şüpheli faaliyetleri bildirin. Şüpheli gördüğünüz sahte hesapları sosyal medya platformuna bildirerek diğer kullanıcıların da dolandırıcılığa maruz kalmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, eğer bu hesapların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını düşünüyorsanız, durumu yasal mercilere iletmekten çekinmeyin.

6. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Kendi sosyal medya hesaplarınızı güvence altına almak için mutlaka iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirin. Bu sayede, hesabınıza sizden başka birinin erişmesi çok daha zor hale gelecektir. Ayrıca düzenli olarak güçlü ve tahmin edilmesi zor şifrelerle, kullanıcı giriş bilgilerinizi güncelleyin.

7. Gerçekçi olmayan vaatlere şüpheyle yaklaşın. Çok yüksek getiriler veya risk içermeyen yatırım vaatleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, dolandırıcılık olasılığını göz önünde bulundurun.

8. Güvenilir kaynaklardan bilgi alın. Yatırım kararlarınızı sosyal medya platformlarından veya bireylerden gelen mesajlara dayanarak almayın. Bunun yerine, yalnızca bankalar, resmi finans kurumları ya da güvenilir yatırım danışmanları gibi otoritelerden gelen bilgilere güvenin. Ayrıca şüpheli gördüğünüz herhangi bir durumu uzman kişilere danışın.