Finalspor İkinci Başkanı Tahsin Yıldırım ile Genel Menajer Mustafa Kemal Makinacı, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’yi ziyaret etti.BURSA (İGFA) - TSYD Bursa Şubesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Finalspor İkinci Başkanı Tahsin Yıldırım, kulüp olarak amaçlarının bu yıl da centilmence genç nesillere basketbol sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi. Finalspor’un Bursa basketbolunda bir ekol oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, daha çok seyirciyle birlikte daha da önemli işler yapacaklarını kaydetti.

Finalspor Genel Menajeri Mustafa Kemal Makinacı da geçtiğimiz sezon yarı final oynadıklarını hatırlatırken, bu yıl da hedeflerinin çıtayı yükselterek doğru basketbolla birlikte finale yükselmek olduğunu dile getirdi.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Bursa’nın bir basketbol şehri olduğunu açıklarken, Finalspor’un kulüp yapısı ve yönetim biçimiyle örnek teşkil ettiğini dile getirip, “ Bu yıl da yine zirveye oynayan Finalspor’a Bursa basını olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.