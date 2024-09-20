Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe’si, Okan Buruk yönetimindeki...Devamı için tıklayınız
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Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Kongresini yaptı
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi.
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