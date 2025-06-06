Türk Mutfağı Tanıtım Haftası kapsamında New York’taki Türkevi’nde düzenlenen etkinlikte, Erzurum’un eşsiz lezzetleri ve kültürel mirası uluslararası konuklara tanıtıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’taki Türkevi, Türk Mutfağı Tanıtım Haftası’nda Erzurum’un zengin mutfak ve kültürel değerlerine ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte, canlı olarak hazırlanan Cağ Kebabı, coğrafi işaret tescilli Kadayıf Dolması, Ayran Aşı, el açması Su Böreği, Hasuta, dut kurusu, pekmez, peynir çeşitleri, lor dolması ve Erzurum kahvaltısına özgü ürünler konuklara ikram edildi. Lezzetler, Türk, Amerikalı ve uluslararası misafirlerden tam not aldı.

Etkinlikte gastronomi kadar Erzurum’un tarihi ve turistik değerleri de ön plandaydı.

Çifte Minareli Medrese, Palandöken Dağı ve Oltu taşı ürünleri tanıtılarak şehrin kültürel mirası vurgulandı.

Özellikle Cağ Kebabı ve Kadayıf Dolması, katılımcılar tarafından büyük övgü topladı.

Erzurum mutfağı, Türkevi’nde Türk mutfağının uluslararası alandaki prestijini bir kez daha pekiştirdi.