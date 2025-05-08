Sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyona ulaştığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günde ortalama 2 saat 43 dakikanın sosyal medyada geçirildiğini belirterek, Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporunda yer alan sosyal medya kullanım verilerini değerlendirdi.
Söz konusu rapora göre Türkiyede internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti.
GÜNDE ORTALAMA 2 SAAT 43 DAKİKA SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR
Bakan Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu belirterek erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İnternet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini de söyleyerek Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini belirterek bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor. açıklamasında bulundu.
INSTAGRAMI KULLANAN KİŞİ SAYISI 58,4 MİLYONA ULAŞTI
Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Instagramın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebookun kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagramın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTokun yüzde 2,9, Facebookun yüzde 1,3, Xin yüzde 1 arttı. YouTubeun kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı" dedi.
Bakan Uraloğlu, kullanıcıların platformlar özelinde aylık ortalama geçirdiği süreler hakkında da açıklamada bulundu.
İnternet kullanıcılarının ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagramda zaman geçirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu süre TikTokta 26 saat 26 dakikayken, YouTubeda geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebookta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, Xte ise 5 saat 4 dakika" dedi.