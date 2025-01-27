Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Elif Nur Turhan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç boksör, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Elif Nur Turhan’ı tebrik ederek şunları söyledi: “Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübümüzün başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sporu sadece futboldan ibaret görmüyoruz. Salon sporlarına da aynı önemi veriyoruz. Özellikle boks branşında şehrimizde sürekli artan bir başarı grafiği var. Kulübümüzün Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılar ortada. Bu doğrultuda desteklerimizi sürdürecek ve daha nice başarılı sporcular yetiştireceğiz. Elif Nur kızımızı bir kez daha tebrik ediyorum.”