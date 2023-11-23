Marmara bölgesi Bayburt Derneği Başkan vekili, Hemşerimiz Ekrem Yıldırım İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı için Aday adayı oldu.

İstanbul Pendik’te yaşayan Bayburtlu hemşerilerimiz inde desteklerini esirgemeyeceğini biliyorum. Hemşerilerimizin de teveccühü ve desteğiyle Pendik Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatımı yaptım dedi.

Ekrem Yıldırım kimdir.?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Pendik Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatında sırasıyla Yapı Kontrol Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ve Teknik Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı görevine atandı.

2007 yılında memuriyetten istifa ederek kendi şirketini kurdu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2015 yılı itibari ile Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı görevi ve 2016 yılından itibaren Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Şu an aktif olarak kendi şirketinde yönetici pozisyonunda çalışma hayatımı sürdürmekte. Evli ve 3 çocuk babası.