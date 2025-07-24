Resmi Gazete’de yayımlanan 7555 sayılı Kanun, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nda ve çeşitli kanunlarda değişiklikler getiriyor. Döviz işlemleri, ÖTV, KDV, sosyal güvenlik ve iş kanunlarında önemli düzenlemeler yapıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan 7555 sayılı Kanun, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile çeşitli kanunlarda ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklikler yaptı.

20 Temmuz 2025’te kabul edilen kanun, 28 maddeyle ekonomik, sosyal ve idari düzenlemeler içeriyor.

Türk Parasının Kıymetini Koruma (Madde 1-3):

Döviz, kıymetli maden ve taşlarla ilgili alım-satım, rafinaj ve ithalat-ihracat işlemleri için Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

Yetkisiz faaliyetlere idari para cezaları artırıldı; tekrar halinde cezalar iki katına çıkacak, iş yerleri sürekli kapatılabilecek.

Döviz, kıymetli maden ve rafinaj faaliyetleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin zorunlu; ücret tarifeleri belirlendi.

VERGİ VE MALİ DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanunu (Madde 4-5): Elektronik yoklama fişlerinde fotoğraf ve koordinat zorunlu, imza şartı kaldırıldı; vergi cezalarında oranlar artırıldı (%20’den %40’a).

KDV Kanunu (Madde 6-8): Milli savunma ve iç güvenlik için kullanılan araçlar KDV’den muaf tutuldu; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mazbut vakıf taşınmazları KDV muafiyetine eklendi.

ÖTV Kanunu (Madde 13-15): Milli savunma ve iç güvenlik araçları ÖTV’den muaf; motorlu araçların ÖTV oranları ve matrahları güncellendi.

Kurumlar Vergisi (Madde 18): Yatırım teşvik belgeli kazançlara indirimli vergi süresi 10 yıla uzatıldı; yatırıma katkı oranları ve sınırları belirlendi

Enerji ve Sanayi: LPG Piyasası (Madde 16-17): Dağıtıcıların LPG satış kuralları netleşti; depolama tesislerinde boş kapasite kullanımı zorunlu oldu, aykırılıkta lisans iptali getirildi.

Ar-Ge ve Teknoloji (Madde 19-21): Ar-Ge ve teknoloji bölgelerinde ücret istisnaları brüt asgari ücretin 40 katıyla sınırlandı; Türkiye Uzay Ajansı’na Savunma Sanayii Fonu’na ödeme yetkisi verildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

İş Kanunu (Madde 23): Bildirimler KEP üzerinden yapılacak; fesih bildirimleri yazılı olacak.

Kamu Görevlileri (Madde 10): 31 Mayıs 2025’e kadar usulsüz giyim yardımı yapanlara idari/mali yaptırım uygulanmayacak.

Öte yandan Organize Sanayi Bölgeleri’nde banka ve sigorta muameleleri vergisi muafiyeti kaldırıldı (Madde 9).

Türkiye İş Kurumu’nun veri bildirim yükümlülükleri güçlendirildi, aykırılıklara idari para cezası getirildi (Madde 24-25).

Kanunun bazı maddeleri 1 Ağustos 2025, 1 Ocak 2026 veya 24 Haziran 2025’ten itibaren, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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