Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kuruyemiş paketinden uyuşturucu madde çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde şüpheli durumdaki G.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, bir adet kuruyemiş poşeti içerisinde 4,99 gram metanfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.T., hakkında başlatılan adli süreç kapsamında işlemleri yapıldı.