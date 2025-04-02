Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak’ta durumundan şüphelendikleri T.T. isimli şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

Yapılan incelemede, şahsın "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 13 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alınan T.T., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.