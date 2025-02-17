Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. sınıf öğrencileriyle buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.
Meslek Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'ndaki 2. sınıf öğrencileriyle buluşan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı teşkilat mensupları, öğrencilere meslek hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Etkinlkte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders programları da öğrencilere hediye edildi.