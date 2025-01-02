Düzce'de eski sanayi içinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil, traktör tamirhanesine zarar verdi. Savrulan araçta yolcu olan kadın yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Rasim Betir Paşa Bulvarı eski sanayi içinde K. A. idaresindeki 34 YP 5166 plakalı otomobil ile F. Ç. yönetimimdeki 81 ABH 058 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan S.T. isimli kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle yoldan çıkan otomobil traktör tamirhanesine zarar verdi.

Kaza anı işyeri güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.