Düzce'de meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde park halinde bulunan bir motosiklete çarparak kaçtı. Motosiklet üzerindeki kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Düzce'nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde yaşandı.

Kazada 34 DKF 381 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde park halinde bulunan bir motosiklete çarptı.

Motosiklet üzerinde oturan bir kişi çarpmanın etkisiyle yere savrulup yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalein ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.