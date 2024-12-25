Ege ve Akdeniz ağırlıklı cruise programlarıyla öne çıkan kruvaziyer firması Celestyal, Arap Körfezi destinasyonunda ilk kez uğradığı Dubai'de görkemli bir kutlama ile karşılandı.İSTANBUL (İGFA) - Yerel yelkenli tekne olarak bilinen dhow'ların Celestyal Journey'e eşlik ettiği karşılama töreni, bölgedeki geleneksel ve yeni başlangıçlar arasındaki sinerji ışıklar altında kutlamayla gerçekleşti.

Celestyal filosunun amiral gemisi Journey’in Dubai’ye ilk ziyareti, ışıklar altında dhow eskortu, plaket törenleri ve yıldızlarla dolu bir partiyle kutlandı.

Yerel makamlar, turizm ofisi temsilcileri, bölgesel iş ortakları ve yerel acentelerin davetli olarak katıldığı eğlenceli etkinliğe ünlü DJ Tinie (eski adıyla Tinie Tempah) ve DJ Charlesy’nin performansları eşlik etti. Güverte partileri, limandaki drone gösterileriyle ışıklar altında bir kutlama gerçekleşti.

Celestyal CCO’su Lee Haslett, yeni destinasyondaki karşılamayla ilgili bölgedeki ortaklara ve yerel liman yönetimine teşekkür etti. Başarılı sezon geçirmek ve sonrası için sabırsızlandıklarını ifade eden Haslett, "Dubai, misafirlerimiz için ikonik bir destinasyon ve Desert Days güzergâhımızın vazgeçilmez bir durağı. Gerçek anlamda küresel bir şehir olarak Dubai, derinliğine deneyimler sunarak ölmeden önce yapılacaklar listesinde yer alıyor. Arap Körfezi’ndeki ilk sezonumuz Mart 2025'e kadar sürdürecek ve üç yıl boyunca kış sezonunda bu rotayı izleyecek. 2025'in sonunda bölgedeki Celestyal Journey'e, Discovery gemisi de katılacak" diye konuştu.

Celestyal, Arap Körfezi’nde başlattığı Dubai'den gidiş-dönüş olarak gerçekleşecek bu yeni rotasında Khasab, Sir Bani Yas Adası, Abu Dhabi, Doha ve Bahreyn'e uğrayacak.