Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi aleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş mesajı
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