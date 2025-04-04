Hereke-Çerkeşli yoluna 3 km'lik otokorkuluk Hereke-Çerkeşli yoluna 3 km'lik otokorkuluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi aleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu. 

https://twitter.com/RTErdogan/status/1908117349305028812