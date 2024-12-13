Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.SAKARYA (İGFA) - AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’ya eğitim, adalet, sağlık, sosyal, ulaşım ve tarım gibi önemli alanlarda toplam 426 Milyar Liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Erdoğan, “Sakarya’ya hizmet etmekten geri durmayacağız” dedi. Erdoğan, ayrıca Sakarya raylı sistem hattı için, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı, hattın devri gerçekleşti. 18 Aralık’ta proje ihalesine çıkıyoruz” dedi.

Sakarya’dan dünya kamuoyuna önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’yı, “İnsanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir” olarak tanımladı. Erdoğan, “Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur dedi.

426 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

“Yiğitlerin beşiğisin, istiklalin ışığısın, al bayrağın aşığısın, eğilmez başın Sakarya, uzun istikrar adası, sönmeyen ocak sevdası, sende Türkiye sevdası, bulunmaz eşin Sakarya” sözleriyle Sakaryalılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’ya 426 Milyar Liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

SAKARYA’YA HER ALANDA YATIRIM YAPTIK

Sakarya’yı insanıyla, tarihiyle ve adıyla Türkiye’nin mayası olan bir şehir olarak tasvir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz toplam 426 milyar liralık yatırımla şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Adalet, eğitim, sağlık, ulaştırma, çevre ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdik. Adalette 8 milyar, eğitimde 27 milyar, gençlik ve sporda 6 milyar, sosyal yardımlarda 37 milyar, sağlıkta 12 milyar, çevre ve şehircilikte 76 milyar, ulaştırmada 157 milyar, tarım ve ormanda 24 milyar, sanayi ve teknolojide 5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bunun yanında yatırımlara 9 milyardestek sağladık. Enerjide 40 milyar, kültür ve turizmde 843 milyon, çalışma ve sosyal güvenlikte ise teşviklerle birlikte 25 milyar liralık yatırım yaparak şehrimize önemli eserler kazandırdık” dedi.

GÖNÜL COĞRAFYASININ NÜVESİ

Sakarya’nın Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın, Asya ve Avrupa coğrafyasının her köşesinden gelenlerin huzur içinde dünyaya birlik ve beraberlik dersi verdiği bir şehir olduğuna söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’yı gönül coğrafyamızın nüvesi olarak gördüğünü ifade etti.

SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ’NİN YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehre kazandırılan önemli eser ve projeleri açıkladı. Erdoğan, “Sakarya’ya ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda modern bir tesis olarak şehir stadyumunu inşa ettik. 36 bin metrekare arsa üzerinde 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni adliye sarayımızın yapımına devam ediyoruz. Yeni emniyet binamızın inşaatına başladık. Sakarya Şehir Hastanemizin inşaatı 62 bin metrekare alanda hızla sürüyor. Eski stat alanında Sakarya Millet Bahçesi’ni ve Serdivan Millet Bahçesi’ni hizmete açtık. Yaklaşık 97 bin metrekarelik bir alanda yer alacak Akyazı Millet Bahçesi için yer seçimi aşamasındayız” dedi.

ULAŞIM YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ulaştırma alanında Erenler otoyol kavşağı, D-100 bağlantı yolu, Akyazı-Dokurcun bölünmüş yolu, D-100 Adapazarı-Hanlı kavşağı ve Mekece devlet yollarının yapımına devam ediyoruz. Karapürçek-Pekşenler arasındaki yol çalışmalarımız sürüyor ve yol üzerinde bulunan üç köprünün yapımını yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Tramvay hattı için çalışmalarımız hızla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı, hattın devri gerçekleşti. 18 Aralık’ta proje ihalesine çıkıyoruz. Ballıkaya Barajı inşaatında iseyüzde 92 seviyesine ulaştık” dedi.