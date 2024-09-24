Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de yaşanılanların büyük bir soykırım olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Gazze için BM'ye harekete geçmeleri için seslendi.

"Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler insan değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Buradan açık açık soruyorum:

Ey İnsan Hakları Örgütleri... Gazze'dekiler Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma ve sokakta oynama hakkı yok mu?

Ey BM Güvenlik Konseyi.. Gazze soykırımının önüne geçmek bu zulme bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi?

Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler.. Bu katliamı seyretmenin destek vermenin utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?

"Çok büyük bir ahlaki çöküşün göstergesidir"

Kıymetli dostlarım, Gazze'de, Ramallah'ta, Lübnan'da çocuklar ölürken, bebekler küvezde can verirken, maalesef uluslararası toplumda çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar, bakınız, çok büyük bir ahlaki çöküşün göstergesidir.

Bütün dünya halklarının, ülke liderlerinin, uluslararası kuruluşların bu acı tablo üzerinde düşünmesi gerektiğine inanıyorum.

"Filistin halkının direnişi asildir, onurludur, kahramancadır"

Burada bir gerçeği de açık ve net söylemek istiyorum.

İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta topraklarını adım adım işgal etmektedir.

Özgürlüğü, bağımsızlığı, en temel hakları gasp edilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır.

Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı sergilediği haklı direniş gayri meşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur, kahra mancadır.

"Lübnan'ın yanındayız"

Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız. İlk kıblemiz Mescidi Aksa'ya artan saldırıları yakından takip ettiğimizi bildirmek isterim. Bu kürsüde hamasetin diliyle konuşmuyorum. Çünkü biz tarih boyunca daima mazlumun yanında zalimin ve zulmün karşısında olmuş bir milletiz. Bizim ülke ve millet olarak açık söylüyorum İsrail halkına yönelik herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Müslümanların sırf inançlarından dolayı hedef alınmasına karşıysak antisemtizme de aynı şekilde karşıyız.

Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyla. Sorunumuz yine zalimle ve zulümledir. Şunu herkes bilsin ki biz hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Sonuna kadar haklının yanında durmaya doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Gerçekçi bir diyalogdan yana olan tutumumuzu samimiyetle sürdürmekte kararlıyız.