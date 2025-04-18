Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. İnsanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un girişimleriyle hayata geçirilen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’daki Conrad Otel’de gerçekleştirilen toplantıya katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis başkanlarıyla çektirdiği aile fotoğrafının ardından Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı başladı. Meclis başkanları, gün boyu sürecek müzakerelerde katılımcılara hitap edecek, mevkidaşlarıyla da ikili görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak olmadığının altını çizerken, "Filistin’i savunmak; insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır" dedi. Filistin davasının özü itibariyle; insan olma, insan kalma mücadelesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Elbette bu dava, bir siyasetin de ötesinde bir vicdan meselesidir” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’na İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, açılış oturumu öncesinde aile fotoğrafında konuk Meclis Başkanlarıyla bir araya gelerek, Filistin davasına verdiği güçlü desteği ve uluslararası dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi. İnanıyoruz ki bu toplantı sadece Filistin halkının özgürlük mücadelesine değil, aynı zamanda insanlık cephesinin gücüne güç katacaktır" dedi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı https://t.co/TtaMQSgjRg— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2025

Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir etkinlik olarak kayda geçecek olan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bu ilk toplantısında yol haritasını belirleyecek. Toplantı sonunda ise katılımcı ulusal parlamentoların ortak deklarasyonunun yayımlanması öngörülüyor.

Toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen yer alacak.