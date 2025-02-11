Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Asya turundaki resmi ziyaretlerini Malezya'dan sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta ile sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da karşılandı.

Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından karşılana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele gelişinde ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, ayaküstü sohbet etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 12 Şubat Çarşamba günü Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmî yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na da iştirak edeceği öğrenildi.